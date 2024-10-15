'Поддержка есть, но достаточно ли ее?': глава МИД Финляндии возмутилась, что Запад устал от Украины

По ее словам, поддержка Запада ослабевает, зато Россия крепнет.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что поддержка Украины со стороны западных стран постепенно ослабевает, и они все чаще ищут пути для решения конфликта. Она подчеркнула необходимость увеличить усилия в поддержке Киева, подчеркнув, что война с Россией далека от завершения, пишет Financial Times.

По словам Валтонен, западная усталость от войны реальна и все больше ощущается, особенно на фоне событий на Ближнем Востоке, которые отвлекают внимание и ресурсы. Это стало очевидным во время Генеральной Ассамблеи ООН, где основной фокус был направлен на события в регионе. Министр подчеркнула, что победа России в Украине серьезно подорвет всю систему сдерживания в Европе и поставит под сомнение европейские усилия по поддержанию стабильности.

Многие страны надеются на разрешение конфликта, особенно учитывая новые вызовы, такие как конфликт на Ближнем Востоке, но, по ее словам, нельзя сдаваться перед российской агрессией, которая уже продолжается.

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"Поддержка Украины есть, но достаточно ли ее? Вот в чем вопрос", - заявила она.

Она также призвала к усилению санкций против России, в частности обратив внимание на проблему роста "теневого флота" Москвы - нефтяных танкеров, которые обходят международные ограничения.

Западные лидеры о войне в Украине - другие новости

Как сообщал УНИАН, в июле президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что союзники по НАТО предоставили Украине лишь половину обещанной помощи, и в частности, этой помощи недостаточно.

8 октября Рютте заявил, что Украина стоит на пороге самой суровой зимы с начала полномасштабного вторжения России, поскольку Москва продолжает атаковать критически важную энергетическую инфраструктуру страны.

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