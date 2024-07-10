По словам Клауса Йоханниса, этой помощи недостаточно.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что союзники по НАТО предоставили Украине лишь половину обещанной помощи, пишет The Guardian.

"Что касается помощи, которую мы все предоставляем Украине, я думаю, что пришло время быть реалистами, мы предоставили около половины того, что обещали. И этого недостаточно. Если мы хотим, чтобы Украина победила, мы должны помогать больше", - подчеркнул он.

Также, как пишет Reuters, Йоханнис отметил, что готовящееся заявление саммита НАТО в Вашингтоне будет включать намерение усилить противовоздушную оборону вдоль восточного фланга альянса.

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"Вы увидите в завтрашнем заявлении ... запланированные меры по усилению противовоздушной обороны на восточном фланге. Это касается нас, поскольку были ... ситуации, когда беспилотники падали на нашу национальную территорию", - подчеркнул президент Румынии.

Кроме того, в июне Румыния сообщила, что передаст Украине систему Patriot, которая является частью поставки пяти таких систем и других стратегических средств ПВО, которые страны НАТО пообещали предоставить Киеву.

"Наше условие заключается в том, что когда мы передаем такие большие системы, как "Patriot", мы получаем адекватную компенсацию. Об этом сейчас ведутся переговоры с американским партнером, с НАТО. Мы хотим получить в обмен еще один комплекс "Patriot", но не сразу, а в будущем. Но я верю, что нам также удастся получить системы, которые будут доставлены быстрее и связаны с противовоздушной обороной", - добавил Йоханнис.

Военная помощь для Украины - последние новости

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус предложил увеличить размер военной помощи для Украины. Он подчеркнул, что во второй половине текущего года объем средств, выделенных на помощь Украине, необходимо увеличить еще на четыре миллиарда евро.

Как писал УНИАН, Испания передала Украине партию ракет дальнего радиуса действия, а также боевые танки Leopard. Кроме того, ВСУ получили различные виды боеприпасов, включая 155-мм артиллерийские орудия, системы защиты от беспилотников, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также дистанционные оружейные башни.

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