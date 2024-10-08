Россия продолжает уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, говорит Рютте.

Украина стоит на пороге самой суровой зимы с начала полномасштабного вторжения России, поскольку Москва продолжает атаковать критически важную энергетическую инфраструктуру страны. Об этом заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции.

"НАТО должно и будет делать больше, чтобы помочь Украине. Чем больше военной поддержки мы предоставим, тем быстрее закончится эта война", - сказал Рютте.

Он подчеркнул, что помощь от стран НАТО является "жизненно важной для того, чтобы Украина продолжала борьбу".

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Генсек НАТО назвал ситуацию на фронте сложной для Украины: хотя ВСУ удерживают часть Курской области России, россияне продолжают медленно продвигаться на Донбассе. Вместе с тем Рютте указывает на астрономические потери российского агрессора.

"Российские потери - огромные. Насколько мне известно, они ежедневно теряют 1000 убитыми и ранеными. Это в дополнение к 500 000 уже убитых и раненых. Но что я увидел за годы с конца февраля 2022 года, что украинцы снова и снова показывают, что с их храбростью и творческим подходом, они могут сопротивляться российским силам. Они это сделали и будут делать в будущем, но им нужна наша помощь и она нужна сейчас", - сказал генсек.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Силы российской захватнической армии зашли в Торецк. Им удалось дойти до шахты "Центральная". По словам военных, ситуация в городе достаточно динамичная и постоянно меняется.

Также мы рассказывали, что после ожесточенных боев за Угледар Донецкой области, где российские захватчики имели успех, враг, вероятно, активизируется, в том числе в направлении населенного пункта Великая Новоселка.

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