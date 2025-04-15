На этой неделе продолжается встреча "технических команд".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с США по полезным ископаемым "позитивными".

Об этом Зеленский заявил в Одессе во время совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Переговоры прошли. Они были положительные. Это была встреча технической команды. И встреча на этом уровне, разном формате - офлайн и онлайн - будут продолжаться всю эту неделю до конца. После всех этих консультаций, когда команды будут готовы, а я думаю, что они будут готовы, они покажут, что они наработали. Пока что обе стороны закончили встречу в позитиве. Я считаю, что это правильно", - подчеркнул Зеленский.

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Что еще известно о соглашении о полезных ископаемых

Как писал УНИАН, это вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина подготовила и уже передала американской стороне предложения относительно будущего соглашения о полезных ископаемых.

Стефанишина считает положительным знаком то, что между Украиной и США проходят консультации, и украинская делегация имела возможность донести до американской стороны все предложения, которые готовили в Киеве. По ее словам, все они были предметом обсуждения и некоторые из договоренностей достигнуты.

Ранее первая вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что Украина получила текст соглашения, который прорабатывается. По ее словам, это рабочая версия, которая отражает позицию американских советников-юристов. Со своей стороны, Украина формирует свою позицию, и в то же время любые публичные дискуссии по тексту соглашения наносят только вред переговорам.

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