Обсуждал с официальными лицами пакет, который будет отличаться от утвержденного Сенатом.

После нескольких месяцев задержки спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом, готовясь к трудной задаче по продвижению финансирования Украины и Израиля, пишет Associated Press со ссылкой на одного из республиканцев.

Лидер республиканцев в Палате представителей Стив Скализ сказал, что Джонсон обсуждал с официальными лицами Белого дома пакет, который будет отличаться от утвержденного Сенатом и будет включать несколько требований республиканцев.

"Согласия достигнуто не было. Очевидно, что соглашение должно быть достигнуто не только с Белым домом, но и с нашими членами", – сказал Скалис.

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По словам журналистов, Джонсон сталкивается с усилением давления в отношении пакета помощи Украине не только со стороны Джо Байдена, который неоднократно критиковал республиканцев, но и со стороны крайне правых членов конференции Джонсона, которые продолжают решительно выступать против дополнительной помощи Украине.

В пятницу, 12 апреля, Джонсон собирается поехать в клуб Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы встретиться с Дональдом Трампом, чтобы заручиться его поддержкой или по крайней мере убедить открыто не выступать против пакета помощи. Авторы указывают, что спикер в последние недели консультировался с экс-президентом по финансированию Украины.

В то же время Джонсон ведет разговоры с Белым домом о законодательстве, которое структурирует часть финансирования для Киева в заем, также прокладывает путь для США использовать замороженные активы российского центрального банка и будет включать другие изменения в политике. Спикер также настаивал на том, чтобы администрация Байдена сняла паузу в разрешениях на экспорт сжиженного природного газа.

"С Россией в Киеве этот мир становится более опасным. Поэтому мы просто должны найти разумный способ принять законопроект, который мы можем вынести и вернуть в Сенат", – сказал конгрессмен, республиканец Дон Бэкон.

Тем не менее, Джонсон столкнулся с практически открытым восстанием со стороны группы жестких консерваторов Палаты представителей. Имея узкое и разделенное большинство, Джонсон был вынужден сотрудничать с демократами, чтобы продвигать практически любой важный закон.

Помощь США

Сенат США еще в феврале утвердил законопроект, предусматривающий 60 млрд долларов помощи Украине. Однако Джонсон не выносит его на голосование в Палате представителей под давлением части республиканцев.

После возвращения с пасхальных каникул 9 апреля республиканцы опасаются, что их глубокие разногласия поставят под угрозу принятие важных законов, что может привести к отставке спикера Майка Джонсона.

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