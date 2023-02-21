Власти Польши закрыли для грузовиков из Беларуси последний работающий пункт пропуска на границе.
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский принял решение ограничить движение грузовиков через пограничный пункт пропуска "Кукурыки" с 19:00 21 февраля, говорится в официальном заявлении Министерства внутренних дел.
"В связи с введенными властями Беларуси ограничениями для польских перевозчиков относительно возможности пересечения границы на погранпереходах с Литвой и Латвией, министр Мариуш Каминский принял решение ограничить движение грузовых автомобилей из Беларуси на границе Кукурики-Козловичи. Ограничение не распространяется на пассажирские перевозки на погранпереходе в Тересполе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение будет приостановлено до тех пор, пока власти Беларуси не снимут ограничения для польских перевозчиков.
Что происходит на границе Польши и Беларуси
Напомним, что 10 февраля Польша закрыла один из крупнейших пограничных переходов с Беларусью. В МВД заявили, что это решение было принято в интересах безопасности страны.
17 февраля в Беларуси запретили проезд польских грузовиков через пункты пропуска на границе с Латвией и Литвой.
Известно, что на сегодня на границе Польши и Беларуси остался один действующий пункт пропуска - "Тересполь".