Так польские власти отреагировали на ограничения для польских перевозчиков.

Власти Польши закрыли для грузовиков из Беларуси последний работающий пункт пропуска на границе.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский принял решение ограничить движение грузовиков через пограничный пункт пропуска "Кукурыки" с 19:00 21 февраля, говорится в официальном заявлении Министерства внутренних дел.

"В связи с введенными властями Беларуси ограничениями для польских перевозчиков относительно возможности пересечения границы на погранпереходах с Литвой и Латвией, министр Мариуш Каминский принял решение ограничить движение грузовых автомобилей из Беларуси на границе Кукурики-Козловичи. Ограничение не распространяется на пассажирские перевозки на погранпереходе в Тересполе", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что движение будет приостановлено до тех пор, пока власти Беларуси не снимут ограничения для польских перевозчиков.

Что происходит на границе Польши и Беларуси

Напомним, что 10 февраля Польша закрыла один из крупнейших пограничных переходов с Беларусью. В МВД заявили, что это решение было принято в интересах безопасности страны.

17 февраля в Беларуси запретили проезд польских грузовиков через пункты пропуска на границе с Латвией и Литвой.

Известно, что на сегодня на границе Польши и Беларуси остался один действующий пункт пропуска - "Тересполь".

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