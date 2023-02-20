В том числе речь идет о двух консулах.

Беларусь решила выгнать с территории страны трех польских дипломатов. Об этом в комментарии Onet заявил спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

Речь идет об офицере польской пограничной службы, а также о двух консулах из посольства в Гродно.

Ясин ничего не рассказал о возможных реакцию в ответ от Варшавы. Спикер добавил, что о действиях польских властей сообщат, как только определенные меры будут приняты.

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По информации Onet польские власти сейчас проводят консультации по поводу правильной реакции на такие действия белорусского режима.

"Не исключено, что правительство Польши также примет решение о выдворении белорусских дипломатов с территории Республики Польша. "Сейчас все варианты на столе", - говорится в материале ресурса.

Отношения Беларуси и Польши на фоне войны в Украине

Недавно президент Польши Анджей Дуда рассказал, чем может грозить вступление Беларуси в войну против Украины.

В начале февраля стала известно, что Польша закрыла один из крупнейших пограничных пунктов на границе с Беларусью. Из-за роста напряженности в дипломатических отношениях с Минском Варшава планирует закрыть еще больше таких пунктов пропуска.

Параллельно граница Польши со стороны Беларуси атакуют нелегальные мигранты. В Варшаве заявляют, что такие действия запланированы спецслужбами Лукашенко.

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