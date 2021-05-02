Верхняя палата чешского парламента сейчас рассматривает внесение изменений в закон об абортах.

Временно исполняющий полномочия посла Польши в Чехии Антоний Врега считает, что внесение изменений в закон об абортах приведет к развитую "абортного туризма" из Польши.

Читайте такжеСтраны G7 могут создать общий механизм по противодействию пропаганде КремляОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Respekt.cz.

В СМИ появился текст его письма, адресованного чешским Министерству здравоохранения и Министерству иностранных дел.

В нём говорится о внесении изменений в закон об абортах, регулирующих условия, на которых иностранки могут делать аборты в Чехии. Изменения рассматривает верхняя палата чешского парламента.

Врега убеждён, что принятие изменений приведет к развитую "абортного туризма" из Польши.

"Поэтому мы воспринимаем как неприятность с точки зрения чешско-польских отношений, если законодательные предложения по легализации коммерческого абортного туризма открыто оправдываются намерением обойти польское законодательство, защищающее нерожденную человеческую жизнь, и если эти предложения должны призвать граждан Польши к нарушению польских законов", - написал он.

Запрет абортов в Польше

В октябре Конституционный суд Польши запретил проведение абортов в стране из-за проблем развития плода. Женщинам разрешено прерывать беременность только на основаниях изнасилования, инцеста или риска здоровья для матери.

Решение судей вызвало возмущение со стороны общественности. И уже вечером на улицы Варшавы вышли сотни женщин, требуя от властей отменить запрет. К позиции общества присоединились и оппозиционные политики.

В Совете Европы постановление суда назвали "печальным для женских прав".

Постановление Конституционного суда Польши, которое почти полностью запрещает аборты, вступило в силу 27 января. Ранее ее действие откладывали из-за массовых протестов.

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Автор: Людмила Жерновская