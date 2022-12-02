Во время вечернего обсуждения, предшествовавшего голосованию, фракции и группы единодушно поддержали резолюцию.

Польский Сейм не смог принять резолюцию о признании РФ государством, которое поддерживает терроризм.

Это произошло из-за внесенной правящей партией поправки, которую заблокировала оппозиция, сообщает PAP.

Отмечается, что во время вечернего обсуждения, предшествовавшего голосованию, фракции и группы единодушно поддержали резолюцию. Проблемы начались, когда была внесена поправка о гибели президента Польши Леха Качиньского.

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"Российская Федерация несет прямую ответственность за сбивание самолета Малайзийских авиалиний (рейс MH17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, а также за катастрофу самолета ВВС Польши (рейс 101) в Смоленске (Россия) в апреле 2010 года, в которой погибли 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский, польские чиновники, высокопоставленные польские военные и военные командиры стран-членов НАТО, а также члены польского парламента". - говорится в документе.

Перед голосованием оппозиция попросила о перерыве в связи с внесением поправки, однако ходатайство было отклонено. Докладчик комитета по иностранным делам Павел Коваль из оппозиционной "Гражданской коалиции" оценил ее как такую, что "разрушает компромисс".

После провала голосования, оппозиционеры требовали поставить на рассмотрение резолюцию без новой поправки. С их трибун раздавались возгласы: "русская агентура!". В результате спикер назвала ситуацию скандалом и перешла к следующим голосованиям.

"Человек, который взорвал очень хорошую, хорошо продуманную совместную резолюцию Сейма, что признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм. А чем занимается Антоний Мацеревич? Он вбрасывает поправку, которая говорит, что Россия несет ответственность за убийство президента республики. Мацеревич хочет вместе с Качинским втянуть Польшу в войну с Россией?" - Возмутился глава фракции "Гражданской коалиции Борис Будка.

Провал голосования удивил и министра европейских дел Польши. Оказалось, что Шимон Шиньковський вель Сенк приехал на голосование прямо из аэропорта, чтобы не пропустить рассмотрение важной резолюции.

"Меня тем более удивляет такое отношение, поскольку международные институты, в том числе Европарламент в 2015 году, потом Парламентская ассамблея Совета Европы в октябре 2018 года, затем Европарламент в другой резолюции, принятой несколько дней назад, осудили Россию за ее действия - конечно, в 2015 году это был более мягкий смысл, - но уже тогда в содержании резолюции было упоминание о Смоленской катастрофе", - отметил министр.

Пока неизвестно, когда Сейм вернется к рассмотрению этой резолюции.

Россия государство-спонсор терроризма

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой впервые признала российский режим террористическим.

Позже аналогичное решение было принято на уровне парламентов ряда стран, в частности, Чехии, Эстонии и Польши. Парламент Нидерландов но Европарламент признали Россию государством-спонсором терроризма. Такой же документ предлагали принять Конгресс США.

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО также признала РФ страной-террористкой. Тогда же заявили о необходимости создания специального международного трибунала.

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