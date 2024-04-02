Решение для защиты от российских крылатых ракет уже вынесено на рассмотрение польского парламента, проект получил название "Паутина".

В Польше после нескольких эпизодов с нарушением вражескими ракетами воздушного пространства страны начали осуществлять действенные шаги по предотвращению такой ситуации. Для этого в польский Сейм внесен законопроект, который имеет целью создание сети из наблюдательных постов. Проект получил название "Паутина" и предусматривает активное использование уже имеющейся инфраструктуры, пишет польское издание Defense24.

Идея заключается в использовании башен гражданского назначения, в первую очередь пожарных, а также вышек мобильной связи.

В частности, в польских лесах расположены более 700 постов пожарной сигнализации. Они расположены по всей стране, имеют среднюю высоту в 35 метров и позволяют вести обзор на 10-15 км. 40% таких башен уже автоматизированы и имеют камеры для компьютерного мониторинга, другая часть предусматривает размещение людей, которые должны вести визуальный мониторинг.

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Кроме того, планируется использовать значительно лучше разветвленную систему вышек мобильной связи с установкой сенсоров. За предоставление своей инфраструктуры, в частности доступа к камерам или самих вышек для установки там систем обнаружения, или выполнение роли наблюдателя планируется выплачивать денежное поощрение.

По мнению разработчиков законопроекта, такое решение обеспечит полное покрытие всей страны системой оповещения и позволит лучше работать как зенитным силам, так и гражданской обороне - например, оповещая население.

Как отмечает Defense Express, скорее всего, в Польше не станут игнорировать украинский опыт и также установят на башне акустические сенсоры, ведь уклон только на визуальный поиск может быть ограничен банальным временем суток и погодой.

Кроме того, отмечают эксперты, поляки решили использовать опыт Украины с приложением "еППО", когда каждый человек может сигнализировать о движении летательных аппаратов. Однако в Польше рассматривается вариант с его использованием не всеми желающими, а только лицами, которые пройдут соответствующую подготовку.

Российские ракеты над Польшей

24 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. В частности, захватчики били по Львовской области. Одна из вражеских ракет во время атаки залетела на территорию Польши, где пробыла более полуминуты и "вернулась" в Украину.

Из-за инцидента была поднята польская авиация. В Минобороны Польши впоследствии заявили, что если бы российская ракета залетела дальше, вглубь страны, ее бы успели сбить.

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