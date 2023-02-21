Авиация военной разведки Украины вернулась с боевой задачи в самых горячих участках фронта. Спецназовцам помогал американский вертолет UH-60 Black Hawk. Итак, на вооружении ГУР есть по крайней мере один такой "Черный ястреб".
В пресс-службе ГУР опубликовали две фотографии спецназовцев на фоне многоцелевого вертолета UH-60 Black Hawk.
"Только что пилоты-разведчики вернулись после выполнения очередного боевого задания. Боевые вертолеты значительно увеличивают возможности специальных подразделений Главного управления разведки Украины и эффективность выполнения специальных операций", – говорится в сообщении ГУР.
Профильные паблики и эксперты подтвердили, что за спинами воинов ГУР именно "Черный ястреб". Ранее официально ни одна из стран, которая имеет на вооружении UH-60 Black Hawk, не объявляла об их передаче Украине.
UH-60 Black Hawk – американский многоцелевой вертолет разработки и производства компании Sikorsky. Главными задачами "Черного ястреба" является перевозка личного состава, эвакуация раненых и различных военных грузов как внутри, так и на внешних подвесках.
Авиация для Украины
Вопрос поставок самолетов и вертолетов для Украины становится все более актуальным. Как сообщал УНИАН, 20 января стало известно, что Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине боевых самолетов F-16.
8 февраля президент Владимир Зеленский призвал Великобританию и другие страны предоставить Украине боевые самолеты.
В тот же день премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов. Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу проработать вопрос о том, какие реактивные самолеты Британия может передать Украине.
В то же время Уоллес заявил, что Британия не сможет быстро передать Украине боевые самолеты.
14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что предоставление самолетов Украине не самый срочный вопрос.