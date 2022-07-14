Польша с 16 июля меняет условия для ввоз животных на территорию страны.
Об этом сообщает в Facebook организация UAnimals.
Так, ввоз домашних животных на территорию Польши будет возможным при условии выполнения следующих требований:
✔️ животное идентифицировано с помощью микрочипа;
✔️ животное имеет действующую вакцинацию от бешенства, которая проведена не ранее даты микрочипирования;
✔️ животное имеет действительный паспорт европейского образца.
При этом, польские ветеринарные службы не будут требовать справку о состоянии здоровья животного и результаты тестирования уровня антител против бешенства.
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