Ввоз домашних животных на территорию Польши будет возможным при условии выполнения ряда требований.

Польша с 16 июля меняет условия для ввоз животных на территорию страны.

Об этом сообщает в Facebook организация UAnimals.

Так, ввоз домашних животных на территорию Польши будет возможным при условии выполнения следующих требований:

✔️ животное идентифицировано с помощью микрочипа;

✔️ животное имеет действующую вакцинацию от бешенства, которая проведена не ранее даты микрочипирования;

✔️ животное имеет действительный паспорт европейского образца.

При этом, польские ветеринарные службы не будут требовать справку о состоянии здоровья животного и результаты тестирования уровня антител против бешенства.

Как сообщал УНИАН, многие украинцы, уехавшие заграницу с домашними животными, теперь возвращаются на родину. Хорошая новость для таких людей - процедуру въезда в Украину с животными упростили. Что для этого нужно - читайте на УНИАН.

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