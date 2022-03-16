Более 3 миллионов Украинцев уехали из страны, спасаясь от войны с Россией. Многие люди берут с собой котов, собак и других домашних животных. К счастью, многие страны Евросоюза предлагают упрощенный въезд для беженцев с питомцами.
Как проехать с животным на поезде
Укрзализныця упростила правила проезда по стране с животными в связи с военным положением. Владельцы должны иметь ветеринарный паспорт и переноску на каждого животного. Пресс-служба попросила всех пассажиров не бросать животных одних.
Как выехать заграницу с животным
В каждой стране установлены свои правила для въезда с животными, но в странах ЕС они примерно одинаковые. Большинство стран имеют такие требования к животным:
- наличие микрочипа;
- вакцинация от бешенства;
- свежий тест на отсутствие бешенства;
- ветеринарный паспорт.
Однако если вы не соблюли все условия - не расстраивайтесь и не бросайте животное. Если все документы не собраны, владельцы животных имеют два варианта пересечения границы.
- Если вы знаете, где будете жить в стране, заполните онлайн-декларацию на животное на сайте Кабмина. Затем эта информация передается районному ветеринару и он поможет оформить все документы.
- Если вы не можете указать будущий адрес проживания, вам нужно иметь заполненную декларацию с собой. В таком случае необходимые манипуляции проведет дежурный ветеринар сразу после пересечения границы.
Как проехать с другими видами животных
Если ваш питомец не кот или собака, а грызун, рептилия, земноводное или другое животное, то в Польше оно временно освобождается от получения разрешения главного ветеринарного врача.