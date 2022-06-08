Владельцам домашних животным станет проще въезжать в Украину из заграницы.

Многие украинцы, которые выехали заграницу с домашними животными, теперь возвращаются на родину. Хорошая новость для таких людей - процедуру въезда в Украину с животными упростили. Что для этого нужно - читайте на УНИАН.

Как въехать в Украину с домашними животными

Ранее для въезда в Украину с животными нужно было оформлять международный сертификат на питомца. Сейчас это правило упростили. Сейчас владельцы животных должны предоставить на таможне следующие документы:

ветеринарный паспорт европейского образца или сертификат о состоянии здоровья животного;

действующая вакцинация от бешенства;

документ о чипировании животного.

Если таких документов нет, то получить их можно в странах-членах ЕС. Также в европейской клинике можно чипировать и вакцинировать животное.

Напомним, что украинские переселенцы с животными в Европе должны обязательно информировать местную ветеринарную службу о месте своего пребывания и ставить животное на учет.

Как вывезти животное из Украины

Правила ввоза животных отличаются в каждой стране. Но чтобы животное выпустили из страны на украинской таможне, нужно иметь следующие документы:

микрочип;

действующую вакцинацию от бешенства;

актуальный результат серологического теста об отсутствии бешенства;

ветеринарный паспорт, выданный в одной из стран ЕС или же сертификат о состоянии здоровья образца ЕС.

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