Премьер-министр Польши также отметил, что европейская безопасность не означает пренебрежение сотрудничеством с США.

Европа может выиграть любое противостояние с Российской Федерацией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания Евросовета в Брюсселе, сообщают Новини.LIVE.

"Европа как единое целое действительно способна выиграть любое противостояние с Россией: финансовое, экономическое или военное. Мы просто должны начать в это верить и сегодня это происходит", - сказал он.

Туск подчеркнул, что поднимет вопрос усиления военного присутствия ЕС и НАТО на границах с Россией и Беларусью, а также призвал к укреплению трансатлантического альянса.

Он также отметил, что европейская безопасность не означает пренебрежение сотрудничеством с США.

"Сегодня Америка является несколько более требовательным и сложным партнером. Но, усиливая собственную оборону, Европа должна влиять на укрепление трансатлантических отношений. Сохранение НАТО и союза с Соединенными Штатами должно оставаться абсолютным приоритетом", - отметил польский премьер.

Саммит ЕС в Брюсселе - что известно

Как сообщал УНИАН, лидеры стран-членов Европейского Союза прибыли на неформальный саммит ЕС в Брюсселе для обсуждения увеличения расходов на оборону и поддержку Украины.

Президент Владимир Зеленский, глава Европейского Совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пришли вместе и сделали заявления.

"Конечно, безопасность и оборона Европы не являются раздельными от безопасности и обороны Украины. Укрепление европейской обороны усилит оборону Украины. И усиление обороноспособности Украины также является очень важным для укрепления нашей собственной. Именно поэтому мы здесь, чтобы поддержать Украину в достижении всеобъемлющего справедливого и прочного мира", - подчеркнул Кошта.

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