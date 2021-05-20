Американцы испортили пиццу, День святого Патрика и "Карточный домик", а теперь они взялись за Евровидение.

На протяжении всей своей 65-летней истории песенный конкурс Евровидение был строго европейским зрелищем. И вот теперь из-за редкого случая культурной миграции на запад через Атлантический океан квинтэссенция феерической безвкусицы из Европы направляется в Америку.

Об этом пишет Politico, напоминая о планах Евровидения запустить "Американский песенный конкурс", в котором 50 штатов США будут соревноваться между собой, выбирая "лучшую" песню. Пандемия COVID-19 задержала эти планы. Но теперь конкурс планируют провести во время зимних праздников. Поэтому остается полгода, чтобы каким-то образом остановить это безумие и не допустить проведение "Американского песенного конкурса".

Читайте такжеGo_A представляет Украину на Евровидении 2021 - история группы, лучшие песни и клипыСуществует много причин спасать Евровидение от американцев. Десятилетиями конкурс был одним из очень немногих символов единства Европы, который возник из популярной культуры (в противовес, например, монетарной политике). Впервые Евровидение было проведено в 1956 году. Оно стало детищем новорожденного "Европейского союза радиовещания и телевидения" (EBU), который сам появился из пепла Второй мировой войны. Зрелище было разработано как способ для европейцев 20-го века ощутить дух национального соперничества без боевых действий, как в начале века.

Таким образом, Евровидение даже на год старше, чем Европейское экономическое сообщество. Конкурс более устоявшийся, чем евро, и более надежный, чем внутренние прозрачные границы в ЕС. Ближайший его конкурент на роль символа европейского понимания - это Nutella. Такое долгое сохранение силы Евровидения удивительно, учитывая то, как сильно за 65 лет после его появления изменилась Европа. Европейская политика эволюционировала. И конкурс доказал, что он способен на это тоже, став еще более значимым.

Участие России и 6 других стран Восточного блока с 1994 года стало еще одним шагом прочь от Холодной войны. Когда Эстония принимала у себя Евровидение в 2002 году, за два года до вступления в ЕС, чиновники и даже президент страны произнесли трогательную речь о значении конкурса и место их страны в Европе. В 2016-м премьер-министр Великобритании Дэвид Кемером почувствовал потребность заверить британцев, что Brexit не будет означать Euroexit.

"Учитывая то, что Израиль, Азербайджан и все, кто хоть немного приближен к Европе, могут принимать участие, думаю, нам в этом плане ничего не угрожает", - сказал Кэмерон.

Читайте такжеУкраина резко взлетела в рейтинге букмекеров Евровидения 2021Кэмерон имел в виду именно то, что сказал. Но его насмешливый тон разоблачил его фундаментальное непонимание не только Евровидения, но и Европы в целом. Смотреть Евровидение, не воспринимая его всерьез, но при этом обожая шоу, - это глубокая традиция конкурса. Телеведущий Терри Воган, который годами комментировал Евровидение для BBC, понял это лучше, чем Кэмерон. Он очень серьезно и неподкупно освещал событие, но при этом был пьян.

Именно поэтому американское вторжение в эту наиболее европейскую традицию столь опасно. У многих "янки" не достаточно чувствительные уши, чтобы услышать двойной регистр голоса Вогана. Именно поэтому насмешки часто рискованны, когда США прибегают к ним. Кроме того, существует так называемый "Принцип Хайзенберга для американских наблюдений". Когда Америка следит за чем-то в вашей культуре, объект наблюдения не избежит изменений.

Короче говоря, после того, как американская поп-звезда Джастин Тимберлейк выступил с двумя песнями в качестве гостя на Евровидении 2016, выполняя кристально четкие танцевальные движения и демонстрируя такт, как Элвис, это не просто развлекло всех на 5 особых минут. Это запустило процесс тонкой американизации всех последующих конкурсов.

Во все годы П. Т. (После Тимберлейка) Евровидение стало более безупречным. Его основополагающий хаос был сокращен до эпизодических и славных воспоминаний о "простых временах". Во время конкурса в 2017 году Италия выступила с песней Occidentali's Karma, во время выполнения которой без какой-либо очевидной причины танцевал мужчина в костюме гориллы. И никто даже не надеялся на объяснение. Теперь такие случаи - исключение, а не правило.

Читайте такжеЕвровидение-2021: кто прошел в финалПоскольку Евровидение не было предназначено для американских глаз, оно также создало безопасное пространство, в котором весь остальной мир мог говорить глупости про Америку. Пресс-конференции Евровидения были редким форумом, на котором артисты могли безнаказанно ругать американцев, точно зная, что никто в США этого не видит. В 2003 году на фоне напряженных дебатов об американском вторжении в Ирак представитель Польши на Евровидении сказал что-то о "долбаной проблеме с Бушем". Когда журналист от New York Times задал ему уточняющие вопросы, певец замолчал.

Существует так много аспектов Евровидения, которые нельзя адаптировать под американскую культуру. Politico приводит краткий список того, что может пойти не так в американской версии.

Во-первых, правила голосования на Евровидении для американцев будут казаться нелепыми. Потому что они запрещают людям голосовать за своих. Американцы, фанатично влюбленные в свой штат, например, жители Техаса, могут вообще отказаться голосовать, чтобы только не поддержать кого-то другого.

Во-вторых, Евровидение - это некоммерческое мероприятие. И это тоже нелепость для американцев. Особенно если появляются миллионы долларов, полученные от продажи рекламы, которые можно потратить на костюмы и декорации. Лучшая песня, хоть и не лучшее выступление, может победить. Но американцам это трудно понять. Поскольку они слишком утруждают себя подсчетами дохода от инвестиций.

В-третьих, в США только один официальный язык. Одна из привлекательных черт Евровидения - это его лингвистическое разнообразие, которое уже было нарушено. В эру П. Т. англоязычные песни начали улучшаться. В прошлое отошла вся классическая лирика в духе: "Алло, это Бог? Как дела, старик?"(строка из песни Исландии в 2013 году) или "Хочешь заняться кибер-сексом снова?"(из песни Сан-Марино в 2012-м). Для справедливости, стоит отметить, что последнюю песню дисквалифицировали, но не за сексуальный контент. Проблема была в том, что в ней упоминался бренд Facebook. Правила Евровидения запрещают такое. И этого американцам тоже не понять.

Читайте такжеБукмекеры назвали нового вероятного победителя Евровидения 2021В-четвертых, многообразие - одна из причин, которые добавляют европейскому шоу блеска. Американские региональные традиции, такие как country/western или hip-hop, уже давно стали общенациональными. Поэтому американское шоу будет миазмой, а не демонстрацией традиций разных регионов. В Европе восточные народы привозят особые минорные нотки, а французы всегда звучат немного воинственно. Это придает Евровидению изюминку.

И в-пятых, в худшем случае Америка сделает Евровидение действительно классным. Если "Американский песенный конкурс" преуспеет, европейская версия уже никогда не будет такой, как раньше.

"Это значит: привет, Дженифер Лопез, прощай, Верка Сердючка! Здравствуй, профессиональная хореография, прощай, человеческое колесо для хомяков (из шоу Марии Яремчук, конкурсантки от Украины в 2014 году)", - пишет издание.

Евровидение было социально приемлемым способом для европейцев позориться и кривляться. Но когда американцы начинают кривляться с вас, это уже не весело.

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Перевод: Лесь Дымань