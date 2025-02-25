Дуда и Ринкевичс рассказали, какой бы была европейская сделка о полезных ископаемых Украины

Лидеры Польши и Латвии уверены, что европейская сделка могла бы конкурировать с предложением от США.

Если бы Европа предложила Украине собственное соглашение о полезных ископаемых, то такая сделка могла бы конкурировать с американским предложением.

Об этом заявили президенты Польши и Латвии Анджей Дуда и Эдгарс Ринкевичс во время пресс-конференции в Варшаве, сообщает "Укринформ".

Отвечая на вопросы журналистов, Дуда рассказал, что такая сделка предусматривала бы не только получение доходов от украинских полезных ископаемых, но и гарантии безопасности для Украины. Он отметил, что "все процессы происходят в контексте мирных переговоров и того, что за ними скрывается".

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"Поэтому, для меня очевидно, что как с американской стороны, так и со стороны Еврокомиссии (хотя для меня непонятно, на каком этапе это происходит) все должно быть связано с гарантиями безопасности для Украины. То есть взамен за черпание из этих ископаемых Украине будут предоставлены гарантии безопасности с соблюдением стратегических интересов. Вопрос в том, кто даст лучшие и более надежные гарантии безопасности. Все сводится к этому вопросу", - подчеркнул президент Польши.

Ринкевичс добавил, что Европа хочет быть за столом переговоров о завершении войны в Украине. По его словам, европейские страны должны предложить конкретику Украине, включая экономическую составляющую.

"Украина будет решать о том, как, с кем и на каких условиях это будет происходить. И, во-вторых, конкуренция - это всегда хорошо", - резюмировал президент Латвии.

Сделка о полезных ископаемых Украины - важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых. По его словам, Вашингтон очень близок к подписанию соглашения, и оно может состояться в Овальном кабинете Белого дома уже на следующей неделе.

Кроме того, в 24 февраля в вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина говорила о том, что украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о добыче полезных ископаемых. Переговоры хотят как можно быстрее завершить и передать документ на подписание, рассказала она.

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