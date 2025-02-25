По данным издания, США отказались от требований о праве на 500 миллиардов долларов потенциального дохода от разработки ресурсов.

Украина и Соединенные Штаты Америки согласовали детали договора о полезных ископаемых после того, как Вашингтон отказался от самых жестких требований. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.

Отмечается, что эта сделка, как надеются украинские чиновники, улучшит отношения с администрацией президента США Дональда Трампа и проложит путь к долгосрочным обязательствам Вашингтона в сфере безопасности.

"Украинские чиновники заявляют, что Киев теперь готов подписать соглашение о совместной разработке своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ, после того как США отказались от требований о праве на 500 миллиардов долларов потенциального дохода от разработки ресурсов", – сказано в материале.

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Собеседники издания говорят, что им удалось договориться о гораздо более выгодных условиях соглашения. Сделку же представили как способ расширения отношений с США с целью укрепления перспектив Украины после трех лет войны. Прогресс прокомментировала вице-премьер-министр Украины и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, которая вела переговоры:

"Соглашение о полезных ископаемых – это только часть общей картины. Мы неоднократно слышали от администрации США, что это часть более масштабной картины".

Крайне обременительные условия изначального документа, который представили в Белом доме в виде способа возмещения Украиной военной и финансовой помощи, предоставленной со стороны США после полномасштабного вторжения России в 2022 году, вызвали возмущение в Киеве и других европейских столицах. Президент Украины отказался подписывать то соглашение, после чего Трамп назвал его "диктатором" и, по всей видимости, обвинил Украину в развязывании войны.

Детали нового соглашения

Согласно документу от 24 февраля 2025 года, с которым ознакомились в FT, соглашением предусматривается создание фонда, в который Украина будет вносить 50 процентов доходов от "будущей монетизации" государственных минеральных ресурсов. Речь идет также о нефти и газе. Фонд будет инвестировать в проекты в Украине.

"В него не входят минеральные ресурсы, которые уже пополняют бюджет украинского правительства, то есть он не будет охватывать текущую деятельность "Нафтогаза" или "Укрнафты", крупнейших производителей газа и нефти в Украине. Однако в соглашении отсутствует какая-либо ссылка на гарантии безопасности США, на которых изначально настаивал Киев в обмен на согласие на сделку. Оно также оставляет без ответа такие важные вопросы, как размер доли США в фонде и условия сделок о "совместном владении", которые должны быть урегулированы в последующих соглашениях", – пишет FT.

Украинские чиновники заявили, что сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел. Также собседеники издания не исключили возможность визита Владимира Зеленского в Белый дом в ближайшие недели для церемонии подписания документа с Трампом:

"Это будет шанс для президента обсудить общую картину. И после этого мы сможем подумать о следующих шагах".

Отмечается, что первоначальный документ предусматривал создание инвестиционного фонда реконструкции, в котором США "сохранят 100-процентный финансовый интерес". У Трампа предлагали, чтобы Украина вносила 50 процентов доходов фонда от добычи полезных ископаемых, включая нефть и газ и связанную с ними инфраструктуру, до максимальной суммы в 500 млрд долларов. Украинские чиновники эти положения назвали неприемлемыми – они были исключены из окончательного проекта соглашения.

Мандат фонда на инвестирование в Украину – это еще одно изменение, которого добивался Киев. В финальном документе сказано, что США будут поддерживать экономическое развитие Украины в будущем.

Украинские чиновники добавили, что сделка была всего лишь "рамочным соглашением", и что никакие доходы не перейдут из рук в руки, пока фонд не будет создан. Это даст время уладить любые потенциальные разногласия. Среди нерешенных вопросов остается согласование юрисдикции соглашения.

Полезные ископаемые Украины: вы могли это пропустить

Председатель Европейского совета Антониу Кошта во время визита в Киев на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, заявил, что страны, которые являются членами Европейского Союза, не станут требовать от Украины ее природных ресурсов в обмен на оказанную помощь.

"В течение последних трех лет Европейский Союз был большим донором для поддержки Украины, и мы делаем это для Украины, для украинцев, а также для европейской безопасности, и мы не возвращаем себе ничего из природных ресурсов в Украине", – отметил Кошта.

Примечательно, что на фоне разговоров о сделке со США по полезным ископаемым "проснулся" и кремлевский диктатор Путин. Правитель России заявил, что Российская Федерация готова сотрудничать с Соединенными Штатами Америки в области редкоземельных металлов.

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