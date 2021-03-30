В Японии мужчина ограбил магазин ради коллекционных карточек с покемонами.
Читайте такжеРазыскиваемый мафиози из Италии разоблачил себя через кулинарные видео на YouTubeОб этом пишет TJournal.
28-летний житель Токио Кенсуке Наканиси проник в магазин с коллекционными карточками франшиз Pokemon и Yu-Gi-Oh! с помощью веревки.
Мужчина поднялся на крышу здания, привязал канат к перилам и без страховки спустился к окну шестого этажа. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Японца обвинили в краже 260 тысяч йен наличными (2,3 тысячи долларов) и коллекционных карточек на общую сумму в миллион йен (около 9 тысяч долларов).
Он рассказал полицейским, что собирался продать карточки и выплатить долг.
«В старших классах я занимался в клубе скалолазания, так что я не боюсь высоты», - отметил Кенсуке Наканиси.
Вас также могут заинтересовать новости
- Воры-акробаты: в Италии задержали грабителей, отслеживавших жертв в Instagram (видео)
- Показал нож и "вежливо попросил": в Одессе задержали "учтивого" грабителя (фото, видео)
- Во Львове 11-летняя школьница смогла догнать и задержать грабителя (фото)
- Россиянин стащил из секс-шопа эрекционное кольцо и попал на видео
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram