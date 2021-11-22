Политик снова заявил, что якобы польские власти виноваты в миграционном кризисе.

Александр Лукашенко, который спровоцировал кризис с нелегалами, отреагировал на угрозы Польши полностью закрыть границу. Он снова обвинил Варшаву в попытках решить свои проблемы за счет давления на Минск.

Видео с соответствующим заявлением опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

По его словам, если польские власти закроют границу, то "общаться с Россией, Китаем и Востоком" будут через Донбасс.

"Звучат постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши. Границу закроем, железнодорожный переход и так далее. Я в этом плане только могу сказать – закроют – пожалуйста. Если удобнее – закрывайте. Но надо сначала подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, с Востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят. Это я так образно говорю - через Донбасс. Их там никто не ждет, там граница у России с Украиной закрыта", - заявил Лукашенко.

Читайте такжеРастет присутствие российских войск вокруг Украины и Беларуси - премьер ПольшиПри этом он считает, что польские власти просто пытаются напугать и "играют на обострение".

"Они пытаются нас здесь пугать. Но дело даже не в этом. Они играют на обострение. Они пытались свои проблемы внешние и внутренние решить за счет давления на Беларусь", - считает политик.

Миграционный кризис на границе с Беларусью

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис на границе с Беларусью самой большой попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что миграционный кризис на границе с Беларусью может стать прелюдией к "чему-то худшему".

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Автор: Анастасия Горбачева