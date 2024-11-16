Юрий Кобзар

Российское судно "заблудилось" в нескольких километрах от стратегических подводных кабелей, которые соединяют Британию и Ирландию.

Военно-морской флот Ирландии был вынужден под конвоем вывести российское шпионское судно из Ирландского моря, по дну которого проходят стратегически важные коммуникационные кабели. Об этом сообщает The Guardian.

Российское вспомогательное судно "Янтарь" было замечено в четверг к востоку от Дублина и к западу от британского побережья в Ирландском море. В определенный момент оно находилось внутри исключительной экономической зоны Ирландии, в 5-7 км к северу от кабелей, соединяющих Ирландию и Британию.

Сообщается, что силы обороны Ирландии зафиксировали, как экипаж российского корабля управлял тремя дронами над ирландскими водами, очевидно, ведя наблюдение. При этом россияне выключили корабельный транспондер, который сообщает всем вокруг о расположении судна. Ирландские военные пытались установить контакт с российским судном, но там не отвечали.

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Такое поведение россиян вызвало беспокойство британцев и ирландцев, поскольку "Янтарь" классифицируется как вспомогательное исследовательское судно с подводными спасательными возможностями. Хотя формально судно является гражданским, оно входит в состав ВМФ России и выполняет задачи российского Министерства обороны.

По словам аналитиков разведки Navy Lookout, это судно может использовать подводные аппараты для глубокого погружения, и его неоднократно видели вблизи объектов подводной инфраструктуры. Аналитики предполагают, что на этот раз миссия корабля "скорее касалась стратегической сигнализации и сбора разведданных", чем диверсии.

В конце концов россияне снялись с места стоянки и двинулись прочь, а корабль ВМС Ирландии LÉ James Joyce сопровождал их. За процессом следила и военная авиация.

Присутствие российского шпионского судна вызвало новые беспокойства относительно безопасности коммуникационных кабелей, которые пролегают между Ирландией и Великобританией и передают глобальный интернет-трафик из огромных центров обработки данных, которыми управляют технологические компании, в частности Google и Microsoft, чьи европейские штаб-квартиры расположены в Ирландии.

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Другие наглые выходки россиян

Как писал УНИАН, сегодня "Газпром" полностью остановил поставки своего газа в Австрию после того, как отказался платить штраф за нарушение своих контрактных обязательств. Ранее "Газпром" проиграл австрийцам международный арбитраж. Россиян обязали выплатить австрийской OMV 230 млн евро плюс проценты и расходы за срыв поставок газа немецкой "дочке" OMV в 2022 г.

Также мы рассказывали, как на днях российские дроны обнаружили на территории Молдовы. Как заявили в Кишиневе, они располагают точной информацией о том, что дроны запущены РФ.

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