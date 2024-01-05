Она останется без финансовой помощи от Швеции.

Правительство Швеции приостанавливает финансовую помощь Мали из-за ее поддержки российской агрессии. Об этом заявил Министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Юган Форсселл.

Причиной решения стало то, что Мали проголосовала против резолюций ООН, требующих, чтобы Россия вывела свои войска из Украины. "Военная хунта Мали настроена на Россию и поддерживает ее войну против Украины", - сказал он в интервью TV4 Nyheterna.

За последние десять лет Швеция предоставила Мали более 3,5 миллиардов шведских крон в качестве помощи на цели развития. Теперь они не хотят оказывать помощь государствам или акторам, которые не являются демократическими и противодействуют мировому порядку.

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"Именно военная хунта Мали решила сблизиться с Россией, и мы сожалеем об этом. Мы хотим, чтобы они прекратили это делать и вместо этого сделали шаг к свободе и демократии. Наша гуманитарная помощь, то есть чрезвычайная помощь в виде продуктов питания, воды и медикаментов, останется в Мали, в то время как помощь на цели развития будет дорабатываться", - отметил Форссел.

Теперь Швеция убедится, что страны, с которыми она сотрудничает, не подрывают международное право и не поддерживают полномасштабную агрессивную войну России против Украины.

Влияние РФ в странах Африки:

Ранее The New York Times писала, что в Западной Африке отмечают активную поддержку России и Путина. Журналисты пишут, что флаг страны-агрессора стал неким "символом сопротивления" и попыткой сделать политическое заявление.

Многие молодые люди воспринимают РФ как антиколониальную державу, способную помочь им избавиться от колониального прошлого.

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