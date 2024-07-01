Последствия разрешения России победить в Украине были бы чрезвычайно серьезными для безопасности Европы и глубоко дестабилизирующими для остального мира.

Если Украина и ее западные сторонники потеряют решимость, Европа может столкнуться со сценарием, по которому Россия захватит остальную территорию Украині, установит марионеточный режим и постепенно интегрирует большую часть или всю страну в новую Российскую империю. Об этом говорится в материале Foreign Policy.

Авторы отмечают, что в перспективе это была бы "пиррова победа Москвы", ведь "репрессивная империя будет пытаться переварить оккупированные земли, обуздать беспокойное население и нести бремя очень высоких военных расходов в новую эру противостояния".

"Москва обменяла бы свое средневековое монгольское иго на китайское иго 21-го века - и серьезно осталась бы позади, когда остальной мир вступает в новую зеленую и цифровую эпоху. Рано или поздно Россия столкнется с распадом третьей державы за чуть более чем столетие", - прогнозируют авторы. Видео дня

При этом, по их мнению, победа России и крах украинского государства имели бы чрезвычайно тяжелые последствия и для Европы. В частности, можно ожидать десятки миллионов новых беженцев, ведь на украинских территориях, которые оккупировала Россия - сначала в 2014 году, а затем с 2022 года - население теперь составляет "незначительную часть того, что было раньше".

"Если подобное соотношение будет применяться к дальнейшим российским завоеваниям, было бы реально рассчитывать на 10-15 миллионов беженцев, в дополнение к чуть более чем 4 миллионам, которые уже принимает Европа, которые стекают в соседние европейские государства", - говорится в материале.

Также отмечается, что победа России изменила бы европейскую политику в нескольких аспектах. В частности, украинское правительство в изгнании действовало бы из Варшавы или где-то в Центральной Европе.

"Расходы на оборону, которые должны достичь 4 процентов ВВП в Польше в этом году и по крайней мере 2 процента в большей части стран НАТО, должны удвоиться снова, чтобы надежно сдерживать угрозы со стороны все более отчаянного российского режима", - прогнозируют журналисты.

По их мнению, Путин ведет свою войну как для того, чтобы подчинить себе Украину, так и для того, чтобы восстановить "баланс мирового порядка".

"Последствия разрешения России победить в Украине были бы катастрофическими для украинцев, чрезвычайно серьезными для безопасности Европы и глубоко дестабилизирующими для остального мира. В конце концов, это, вероятно, привело бы к краху самой России, что поставило бы Европу перед целым рядом других последствий, к которым следует готовиться", - резюмирует издание.

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