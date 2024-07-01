Корректировать свою ядерную доктрину из-за действий Москвы и Пекина на Западе не планируют.

Несмотря на постоянные намеки Кремля на ядерную эскалацию, НАТО не видит в лице России непосредственной угрозы для себя. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью японской газете Yomiuri.

"Нет никакой непосредственной угрозы. Я не вижу никакой необходимости в том, чтобы НАТО пересматривала свою ядерную доктрину", - заявил он.

Сейчас в НАТО продолжается процесс замены основного носителя ядерного оружия - с истребителей F-16 на F-35. По словам Столтенберга, этот процесс тоже проходит "в обычном режиме".

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Вместе с тем генсек НАТО прокомментировал ситуацию в отношениях Запада с Китаем.

"НАТО не считает Китай противником, но он создает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности", - сказал Столтенберг и добавил, что Китай "угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю".

Россия бряцает ядерным оружием

Как писал УНИАН, Россия систематически прибегает к прямым и косвенным угрозам ядерным оружием в рамках своего вторжения в Украину и геополитического противостояния с Западом. В конце 2022 года США "тщательно готовились" к тому, что Россия потенциально может нанести удар по Украине ядерным оружием из-за потери оккупированных территорий. Российская пропаганда приложила немало усилий, чтобы убедить США в существовании такой угрозы.

Также мы рассказывали, что Россия переместила тактическое ядерное оружие в Беларусь, ближе к территории НАТО. При этом президент России Владимир Путин угрожал более широкой военной конфронтацией с Альянсом из-за поддержки Украины.

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