МИД заявил, что действия своих граждан оценят в соответствии с национальным законодательством.

МИД Китая пообещал оценить действия пленных в Донецкой области своих граждан в соответствии с национальным законодательством после проверки всех обстоятельств. В то же время там отрицают причастность правительства к участию граждан КНР в войне России против Украины.

Об этом говорится в ответе представителя МИД КНР Линь Цзяня на запрос Укринформа по просьбе пленных китайцев к руководству своей страны забрать их на родину.

"Позиция китайского правительства очень четкая. Мы выдали многочисленные предупреждения и попросили граждан Китая держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и избегать участия в военных операциях любой стороны", - отметил спикер.

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Он сообщил, что правительственные ведомства Китая сейчас проверяют информацию о пленных в Украине граждан КНР и уточняют обстоятельства.

"Поведение отдельных граждан КНР за рубежом китайская сторона будет рассматривать в соответствии с действующим законодательством и принимать необходимые консульские и другие действия", - подчеркнул Линь Цзянь.

Также он отметил, что позиция Китая по "украинскому кризису" (так в КНР называют агрессивную войну РФ против Украины) является последовательной и четкой и заключается в содействии мирным переговорам для прекращения конфликта.

"Мы просим все соответствующие стороны правильно понимать объективную и справедливую позицию Китая и воздерживаться от политических манипуляций и использования этой ситуации (с пленными в Украине гражданами КНР, - ред.) для собственного пиара или рекламы", - сказал дипломат.

Вероятный обмен пленных китайцев: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, пленные китайцы рассказали, что китайских граждан вербуют с помощью популярных соцсетей, в частности TikTok. Также они отметили, что в Китае пропагандируется дружественное отношение к России, и возможно именно это побуждает людей доверять РФ. Оба пленные заявили, что надеются на обмен и хотят вернуться в Китай.

Также о возможности обмена пленных китайцев заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что Украина заинтересована осуществить обмен двух пленных граждан Китая на украинских воинов, находящихся в российской неволе.

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