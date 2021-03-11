Антикризисный пакет Байдена предусматривает выплату 1400 долларов для налогоплательщика или же 2800 долларов для супругов.

Палата представителей Конгресса США в среду, 10 марта, окончательно одобрила антикризисный пакет президента Джо Байдена на сумму 1,9 триллиона долларов.

Это решение поддержали 220 членов Палаты представителей, тогда как 211 проголосовали против. Ранее пакет уже поддержал Сенат США, где за него проголосовали исключительно демократы, сообщает DW.

Антикризисный пакет предусматривает, в частности, расширение пособия по безработице до $300 в неделю, а также выплату 1400 долларов для налогоплательщика или же 2800 долларов для супругов, если их годовые доходы не превышают $70 тысяч или $150 тысяч соответственно. Пакет также предусматривает налоговые льготы для семей с детьми и без.

Система образования получит в общей сложности примерно $170 миллиардов помощи, рестораны и бары - $25 миллиардов. На тестирование на коронавирус будет потрачено $46 миллиардов, а на ускорение вакцинации от коронавируса - примерно $14 миллиардов. Также пакет предусматривает $30 миллиардов помощи для семей, которые не способны оплатить арендную плату за жилье и коммунальные услуги.

"Сегодня мы имеем решение, которое приведет к чрезвычайным последствиям. Решение, важное для миллионов американцев, которое спасает жизни и средства к существованию", - заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Реакция Джо Байдена на принятие документа

"Помощь уже здесь", - написал в Twitter после голосования президент США Джо Байден. Он заверил, что подпишет пакет в пятницу, 12 марта.

В заявлении президента США, которое распространил после голосования Белый дом, указывается, что "подавляющий процент американцев" поддерживает предложенную программу помощи национальной экономике, и сегодня "их голос был услышан", передает Голос Америки.

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В заявлении отмечается, что теперь прямые выплаты в размере $1400 получат 85% американских семей. Кроме того, будут расширены меры помощи малому бизнесу, людям, которые потеряли работу в результате пандемии, а также детям из малообеспеченных семей.

"Этот законопроект направлен на то, чтобы дать хребту нашей нации - трудящимся, которые обеспечивают ежедневную жизнедеятельность, работникам, которые выстроили эту страну, людям, которые поддерживают ее, - шанс для борьбы", - говорится в президентском послании.

Байден выразил особую благодарность спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и всем законодателям, которые поддержали предложенный "План спасения Америки".

Коронавирус в США: статистика

В США от COVID-19 уже умерли 528,5 тысячи людей. Заразились коронавирусом с начала пандемии уже 29,1 миллиона американцев. Это - самые высокие показатели заболеваемости и смертности от коронавируса среди стран мира.

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Автор: Александр Топчий