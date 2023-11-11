Многие страны, в том числе Германия, высказали сомнения по поводу выделения таких крупных сумм на несколько лет вперед.

План Европейского Союза потратить до 20 миллиардов евро на военную помощь Украине встречает сопротивление со стороны стран ЕС и может не выжить в своем нынешнем виде. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в июле предложил блоку создать фонд размером до 5 миллиардов евро в год сроком на четыре года в рамках более широких обязательств Запада в области безопасности для поддержки Украины в борьбе с российским вторжением.

Но пока министры обороны ЕС готовятся обсудить этот план в Брюсселе во вторник, дипломаты говорят, что многие страны, в том числе Германия, высказали сомнения по поводу выделения таких крупных сумм на несколько лет вперед.

Видео дня

По данным дипломатической службы блока, ЕС и его члены были одними из крупнейших доноров военной помощи Украине с тех пор, как Россия начала вторжение в феврале 2022 года, предоставив оружие и технику на сумму около 25 миллиардов евро.

Предложение Борреля было попыткой поставить поддержку на более долгосрочную основу путем создания денежного банка для помощи Украине в рамках более крупного фонда, Европейского фонда мира, используемого для возмещения членам ЕС военной помощи другим странам.

"Я пока не собираюсь объявлять его [план] "мертвым". Но, конечно, всегда можно внести улучшения. У Германии возникло много вопросов... и это справедливо. Мы говорим о больших деньгах", - заявил в пятницу высокопоставленный дипломат ЕС, пожелавший остаться неизвестным.

Правительства ЕС подчеркнули, что долгосрочная военная помощь ЕС должна быть скоординирована с пакетами мер безопасности, которые отдельные страны ЕС обсуждают с Киевом, что затрудняет согласование суммы, пока эти переговоры продолжаются.

На саммите ЕС в прошлом месяце канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на данный момент основное внимание следует уделить таким двусторонним пакетам.

Некоторые члены ЕС также заявили, что им будет сложно взять на себя большие долгосрочные обязательства, поскольку внутренние бюджеты сокращаются. "Для некоторых стран-членов ЕС существует реальность государственных финансов", - сказал второй дипломат ЕС.

Третий дипломат ЕС заявил, что вероятность того, что первоначальное предложение Борреля будет принято, снижается, но многие страны по-прежнему хотят иметь обязательства на уровне ЕС.

Трое дипломатов предположили, что ЕС может в конечном итоге решить выполнять свои обязательства из года в год, вместо того, чтобы подписываться на более крупную сумму, рассчитанную на четыре года.

Помощь ЕС Украине - новости

Дебаты по поводу военной помощи разворачиваются в то время, когда страны ЕС также обсуждают предложение предоставить Украине экономическую помощь в размере 50 миллиардов евро. ЕС также сталкивается с проблемами по другим аспектам военной помощи Украине.

Многие чиновники и дипломаты также заявляют, что блоку будет сложно выполнить задачу по поставке Киеву 1 миллиона артиллерийских снарядов и ракет к марту следующего года.

А Венгрия уже несколько месяцев задерживает 500 миллионов евро в виде выплат из Фонда мира членам ЕС за помощь Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: