Эта сумма будет выделяться ежегодно в течение следующих четырех лет.

В Европейском союзе предлагают создать специальный фонд в рамках Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины на сумму до 5 миллиардов евро в год на следующие четыре года. При этом только недавно Украина получила очередной транш в 1,5 миллиарда евро.

Об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сказал на брифинга по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов.

Как сказал высокий представитель Евросоюза, сегодня внимание сосредоточивалось на обязательствах безопасности, которые ЕС может предложить Украине, чтобы превратить нынешнюю поддержку в долгосрочное обязательство для безопасности и устойчивости Украины. В частности, это необходимо для того, чтобы военная поддержка и подготовка украинских военных продолжалась и в дальнейшем.

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"Мы предлагаем начало специальной статьи в рамках Европейского фонда мира по предоставлению до 5 млрд евро в год в течение следующих 4 лет для оборонных нужд Украины", - сообщил Боррель.

Как пояснил дипломат, главы МИД стран-членов обменялись мнениями по этому предложению.

"Эта тема будет обсуждаться подробно в конце августа на неформальной министерской встрече в Толедо (Испания)", - сказал Боррель.

Помощь Украине от ЕС

Как сообщал УНИАН, Европейский фонд мира создали в марте 2021 года для финансирования всех мер общей внешней политики и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами. Всего в рамках Европейского фонда мира было выделено 3,6 млрд евро на оружие для Украины.

В марте 2023 года Совет ЕС решил увеличить объем финансирования Европейского фонда мира до 7,979 миллиарда евро (в текущих ценах) к 2027 году, обеспечив возможность покрытия дополнительных финансовых потребностей. Также говорилось о выделении дополнительных 2 млрд евро для предоставления Украине артиллерийских боеприпасов.

В июне Совет министров Европейского Союза по иностранным делам на 3,5 миллиарда евро увеличила общий финансовый рубеж Европейского фонда мира.

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