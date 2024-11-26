По его словам, усиление помощи от США стало ответом на действия Пекина.

Вовлечение войск КНДР в войну против Украины вызывает серьезное беспокойство у всех членов G7, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Во время пресс-конференции в Италии он сообщил, что увеличение помощи Украине осуществляется и для укрепления ее обороны на востоке, и в качестве реагирования на появление северокорейских войск. По словам Блинкена, это имеет влияние не только на Украину, но и на безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона:

"Отношения между Россией и Северной Кореей - это улица с двусторонним движением. Мы видим, что Северная Корея сейчас делает для России в Украине, вводя войска, но мы также внимательно смотрим на то, что Россия делает и может делать для Северной Кореи, в том числе потенциально усиливая ее ракетный и ядерный потенциал".

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