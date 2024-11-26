У одного из северокорейских военных позывной "Япошка", поделились в ГУР МО.

Украинские разведчики получили еще одно подтверждение пребывания военных КНДР в Курской области Российской Федерации, где происходят боевые действия с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины продемонстрировало перехваченный новый разговор военных КНДР, которых Россия разместила в Курской области, где очередной северокореец по рации проводит сеанс проверки связи и подгоняет солдат.

"Двигайтесь быстро!", "Быстро выходите! Быстрее, быстрее двигайтесь назад", - прокричал на корейском военный.

В ГУР МО добавили, что у одного из военных КНДР позывной "Япошка":

За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

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Как сообщал УНИАН, КНДР направила в РФ более 10 тысяч своих военных и часть из них уже в Курской области. ГУР Минобороны недавно обнародовало перехваченный разговор от 9 ноября, где военные Северной Кореи общаются на корейском. Один сначала вызвал "ремонтника", а потом приказал группе немедленно возвращаться.

Пока нет признаков того, что военные, которых Северная Корея направила в поддержку военных усилий России, находятся на территории Украины или продвигаются в этом направлении.

Вчера, 25 ноября, заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх отметила, что нет никаких признаков того, что в Украине есть солдаты КНДР. В то же время подтвердила пребывание военных КНДР на территории Курской области РФ.

Северная Корея - одна из немногих стран, которые публично присылают России помощь для ее войны против Украины. До недавнего времени поддержка Пхеньяна ограничивалась оружием. В частности, в Россию поступали ракеты KN-23, которыми оккупанты били по украинским городам.

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