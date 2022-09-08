Важнее заявлений про терроризм является то, сколько оружия США предоставят Украине для противостояния российскому вторжению, считает эксперт.

Признание России страной-спонсором терроризма Соединенными Штатами повлекло бы за собой необходимость вводить санкции против союзников Вашингтона.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала Freedom.

"Американцы очень серьезно относятся к законам. Если бы РФ была объявлена террористом, по законам они бы завтра должны были бы накладывать санкции на своих союников - Францию и Германию. Которые, несмотря на все санкции, имеют широкий объем экономических отношений с Россией. Да и санкции очевидны против Индии и Китая за торговлю с государством-террористом. На это Байден не готов", - сказал Пионтковский.

Он напомнил, как Байден, который придает большое значение отношениям с союзниками, блокировал санкции против "Северного потока-2", чтобы не портить отношения с тогдашним канцлером Ангелой Меркель.

Пионтковский также отметил, что важнее заявлений про терроризм является то, сколько оружия США предоставят Украине для противостояния российскому вторжению.

Признание России страной-спонсором терроризма

Как сообщал УНИАН, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что Россию не нужно признавать страной-спонсором терроризма.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позже объяснил, что Вашингтон не считает эффективным предложение Украины внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма. По ее словам, это может привести к задержке экспорта продовольствия и поставить под угрозу сделки по перевозке товаров через Черное море.

Напомним, 3 мая к Конгрессу США обратилась Верховная рада Украины с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма.

27 июля Сенат США единогласно принял резолюцию, которая призывает Государственный департамент признать Россию таким государством.

Как сообщал Politico, в Вашингтоне опасаются, что включение России в список государств-спонсоров терроризма может поставить под угрозу соглашение о разрешении зерновым судам покидать украинские порты.

Кроме того, страны из этого списка подпадают под санкции, из-за которых граждане США могут быть лишены возможности участия в деловых отношениях в этих странах.

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