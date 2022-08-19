В Госдепе предупреждают Конгресс о проблемах, которые могут возникнуть в случае принятия соответствующего законодательства.

Государственный департамент США серьезно обеспокоен из-за возможного признание России страной-спонсором терроризма.

Как пишет Politico со ссылкой на источники, в Вашингтоне опасаются, что включение России в список государств-спонсоров терроризма может поставить под угрозу соглашение о разрешении зерновым судам покидать украинские порты, которое уменьшило напряжение на глобальном продовольственном рынке.

Также отмечается, что страна из черного списка террористов подпадает под общие санкции, из-за которых США фактически лишают американцев возможности участия в деловых отношениях в этих странах. Это будет включать различных субъектов частного сектора и повлияет на ключевые экономические отношения, которые поддерживают США несмотря на ряд санкций.

"Кое-кто на капитолийском холме приводит контраргумент: принятие Конгрессом законодательства о признания РФ страной-спонсором терроризма не приведет к автоматическому применение санкций, которые сорвут план доставки продуктов питания. Казначейство могло бы также разработать исключения, чтобы угодить промышленности", - пишет Politico.

Как сообщал УНИАН, 3 мая к Конгрессу США обратилась Верховная рада Украины с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма. С таким же призывом к мировому сообществу регулярно обращаются президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба.

21 июля спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выступила с требованием к госсекретарю США Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма, в обратном случае Конгресс сам примет такое решение.

27 июля Сенат США единогласно принял резолюцию, которая призывает Государственный департамент признать Россию государством-спонсором терроризма.

Президент поблагодарил американских сенаторов, которые единогласно одобрили резолюцию. Глава государства подчеркнул, что никто в мире не вкладывается в терроризм больше, чем Россия, и нет никакой рациональной причины, чтобы юридической реакции на это не было.

Отметим, что Государственный департамент США ответственен за внесение государств в список стран-спонсоров терроризма, которые, по мнению госсекретаря, неоднократно поддерживали террористические акты по всему миру. Санкции, которые вводятся в отношении таких государств, включают в себя ограничения на получение помощи от США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, различные финансовые и иные ограничения.

Сейчас в американском списке стран-спонсоров четыре государства: Сирия, Иран, Куба и Северная Корея.

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