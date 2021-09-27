В 63-местный парламент Исландии прошли 30 женщин, а не 33, как показывали предварительные результаты.

Пересчет голосов на выборах в Исландии показал, что в парламенте все-таки будет больше мужчин, чем женщин.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на государственный телеканал RUV.

В 63-местный парламент Исландии прошли 30 женщин, а не 33, как показывали предварительные результаты.

Большинство сохранила правящая коалиция из трех партий, которая руководит страной последние четыре года: Лево-зеленое движение премьер-министра Катрин Якобсдоттир, консервативная Партия независимости и аграрная правоцентристская Прогрессивная партия.

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Парламентские выборы в Исландии состоялись 25 сентября.

Альтинг является одним из старейших парламентов в мире. Для получения парламентского большинства необходимо как минимум 32 мандата из 63 возможных.

Главными темами предвыборной борьбы были здравоохранение и защита климата.

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Автор: Денис Прядко