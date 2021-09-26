После обработки всех протоколов, большинство депутатов нового исландского парламента составят женщины.

Исландия стала первой страной в Европе, в парламенте которой женщин больше, чем мужчин.

После обработки всех протоколов, большинство депутатов нового исландского парламента - 33 (52%) - составят женщины, передает Deutsche Welle

Правящая в Исландии лево-правая коалиция на состоявшихся накануне парламентских выборов сумела отстоять свое большинство в альтинге.

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Так, три партии, входящие в правительство страны, получат не менее 37 из 63 мест в однопалатном парламенте.

Больше всего - 16 мандатов, согласно этим данным, достанется консервативной Партии независимости. Ее лидер, министр финансов и бывший премьер-министр Бьярни Бенедиктссон надеется вновь возглавить правительство, сменив на этом посту Катрин Якобсдоттир. Ее "Движение левых "зеленых" (ДЛЗ), по всей видимости, получит лишь восемь мандатов - на три меньше, чем на выборах в 2017 году.

Третья участница нынешней правительственной коалиции, правоцентристская Прогрессивная партия, получит в альтинге 13 мест.

Парламентские выборы в Исландии

Как сообщал УНИАН, парламентские выборы в Исландии состоялись 25 сентября.

Альтинг является одним из старейших парламентов в мире. Для получения парламентского большинства необходимо как минимум 32 мандата из 63 возможных.

Главными темами предвыборной борьбы были здравоохранение и защита климата.

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Автор: Тамара Отовская