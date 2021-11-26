В индийском штате Гуджарат недалеко от города Чхота Удайпур произошел трагический случай: леопард перепутал 70-летнюю женщину Кухибен Дханак с козой и растерзал ее.
Об этом сообщает Times of India.
Известно, что накануне Дханак отправилась в лес пасти коз и не вернулась.
Родственники отправились ее искать и наткнулись на ее изуродованное тело: на лбу, животе и левой ноге женщины были рваные раны.
Читайте такжеРазъяренная тигрица загрызла двоих парней в Индии на глазах у их друга"Есть вероятность, что леопард перепутал пожилую женщину с козой или другим животным и напал на нее. Мы уже установили клетки и запустили процедуру выплаты компенсации семье погибшей в соответствии с законодательством страны", – отметил представитель лесного ведомства.
Для поимки животного в лесу установили две клетки.
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