Для поимки животного в лесу установили две клетки.

В индийском штате Гуджарат недалеко от города Чхота Удайпур произошел трагический случай: леопард перепутал 70-летнюю женщину Кухибен Дханак с козой и растерзал ее.

Об этом сообщает Times of India.

Известно, что накануне Дханак отправилась в лес пасти коз и не вернулась.

Родственники отправились ее искать и наткнулись на ее изуродованное тело: на лбу, животе и левой ноге женщины были рваные раны.

Читайте такжеРазъяренная тигрица загрызла двоих парней в Индии на глазах у их друга"Есть вероятность, что леопард перепутал пожилую женщину с козой или другим животным и напал на нее. Мы уже установили клетки и запустили процедуру выплаты компенсации семье погибшей в соответствии с законодательством страны", – отметил представитель лесного ведомства.

Для поимки животного в лесу установили две клетки.

Ранее сообщалось, как в Крыму тигр откусил палец годовалому мальчику.

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Автор: Катерина Шварц