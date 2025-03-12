Украинцы будут защищать суверенитет и независимость.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина не позволит забыть о преступлениях Российской Федерации и не признает оккупированные территории российскими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на брифинге.

Глава государства подчеркнул, что в контексте "красных линий", он, как президент, и украинцы, как граждане своей страны, не будут нарушать Конституцию Украины, а будут защищать суверенитет и независимость, защищать людей и землю.

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"Нам очень непросто против такого врага сражаться. Это понятно. Но сегодня мы воюем за нашу независимость. Поэтому, признавать любые оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт. Наши люди сражались за это. Наши герои погибали. Сколько раненых, сколько всего прошло. Поэтому, никто об этом забывать не будет", - подчеркнул Зеленский.

Он считает главной "красной линией", что об этом никто забывать не будет.

"Мы никому не дадим забыть об этом преступлении против Украины", - подчеркнул Зеленский.

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