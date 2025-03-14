Многие считают, что Путин сейчас находится под давлением, но это не совсем так, по словам эксперта.

Большинство считает, что 30-дневное прекращение огня, согласованное на этой неделе между переговорщиками США и Украины, сразу же возложило ответственность на кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы он доказал, что действительно хочет завершить войну. Однако есть подозрение, что это неверное утверждение. Именно США придется принимать трудные решения, считает обозреватель Марк Чемпион в материале для Bloomberg.

Один из самых доверенных советников Путина по внешней политике, Юрий Ушаков, уже заявил, что предлагаемое перемирие — это "не более чем временная передышка для украинской армии, не более". Эксперт отмечает, что идея, сформулированная после восьми часов переговоров в Саудовской Аравии, заключалась в том, что эта кратковременная пауза в боевых действиях должна создать пространство для более содержательных переговоров о территориальных вопросах, гарантиях безопасности для Украины и финализации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Путин же многократно заявлял, что хочет получить уступки по долгосрочным вопросам до любого прекращения огня, и, вероятно, именно так следует понимать его загадочные комментарии, когда он сказал, что Россия поддерживает подход США "безоговорочно", но с "нюансами". Он перечислил несколько таких нюансов, которые, по его словам, потребуют "тщательного" обсуждения.

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Среди них — прекращение всей военной помощи Украине во время перемирия, а не только поставок оружия от США, прекращение мобилизации в Украине, сложный вопрос о мониторинге 2000 километров линии фронта и гарантии, что перемирие приведет к долгосрочному урегулированию.

Месяц назад эта ситуация могла бы быть проще, когда территориальные успехи оккупантов на востоке Украины резко замедлились, потери оставались высокими, а экономика наконец-то начала демонстрировать признаки напряжения. Сегодня же ситуация совсем иная. Решение Трампа полностью прекратить поставки Украине американской военной помощи, разведывательной информации и даже коммерческих спутниковых снимков позволило Путину добиться успеха в Курской области.

"Как и его так называемые нюансы, слова Путина, обращенные к командирам Курской операции, не создавали впечатления человека, стремящегося остановить войну", - отмечает Чемпион. И подчеркивает, что сейчас самое главное — что сделает Трамп дальше?

Согласится ли он пересмотреть условия перемирия и тем самым вновь ослабить позиции Украины перед началом настоящих переговоров, или он откажется быть использованным в этой игре и усилит санкции против России, как угрожал ранее.

Существует несколько возможных сценариев, по словам эксперта. Может оказаться, что Путин действительно боится Трампа, потому что не только соглашается на безусловное прекращение огня, но и ведет добросовестные переговоры о мире с Украиной. Однако позиции России настолько усилились за последние недели, что у Кремля не будет причин идти на компромисс, кроме страха перед ответными мерами США. "Но это, мягко говоря, кажется маловероятным", - считает обозреватель.

Менее вероятно также и то, что Трамп проявит такую же жесткость к России, как и к Украине, пытаясь вынудить Путина принять безусловное перемирие. Хотя это могло бы продемонстрировать Трампа как жесткого переговорщика, каким он себя позиционирует.

Более вероятно, что Трамп вступит в переговоры с Путиным по его условиям и затем представит если не все, то некоторые из этих условий Украине, возможно, снова изображая Зеленского главным препятствием на пути к миру, чтобы принудить его к принятию неприемлемого. У Путина есть все стимулы затягивать переговоры и наблюдать, как отношения США и Украины вновь разрушаются, выражая при этом благодарность и отдавая приказы своим войскам наступать дальше. Он, как сказал Зеленский, "настоящий мастер манипуляций".

В какой-то момент Путин может решить, что лучше дать Трампу 30-дневное перемирие, которое ему нужно, чтобы продемонстрировать свою "мастерскую сделку", а затем найти предлог для возобновления вторжения в Украину.

Другие новости в контексте последних событий

Ранее УНИАН сообщал, что Путин пытается заблокировать соглашение о перемирии. "Вчера мы услышали заявления Путина - он выдвигает некоторые условия, которые четко показывают: он не хочет никакого прекращения огня. Ему нужна война - это всегда было очевидным, и это очевидно сейчас", - убежден президент Украины.

Кроме того, против РФ готовят новые санкции, если она не согласится на перемирие. Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Канады, США, Великобритании, Франции, Италии, Германии и Японии) пригрозили Российской Федерации.

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