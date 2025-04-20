Россияне снова обвиняют Украину в нарушениях.

В Российской Федерации прокомментировали надежду Соединенных Штатов Америки на то, что Киев и Москва продолжат "пасхальное перемирие" после праздников.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила украинскую сторону в том, что она не соблюдала режим тишины во время Пасхи, якобы используя американские реактивные артиллерийские системы HIMARS:

"Но это не случайность, а закономерность, ведь во время моратория на нанесение ударов по ТЭК Зеленский, который на него согласился, прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре".

Перемирие в Украине

Напомним, вчера кремлевский правитель Путин инициировал и официально объявил о "пасхальном перемирии", которое якобы должно было бы вступить в силу на период праздников.

Видео дня

Вскоре стало известно, что оккупационные войска России продолжили обстрелы украинских территорий, нанося удары по инфраструктуре.

Сегодня вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что Москва нарушила обещание тишины на всех основных направлениях фронта. Он предложил продолжить "перемирие" в отношении дальнобойных атак дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре

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