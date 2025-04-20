Реакция появилась за три часа до окончания самого перемирия.

США хотят видеть долгосрочное прекращение огня в Украине и хотели бы, чтобы "пасхальное перемирие" было продлено на следующие дни. Об этом Государственный департамент США сообщил в комментарии "Суспільному".

"Мы хотели бы, чтобы это продолжилось после воскресенья 20 апреля. Давно пора остановить смерть и разрушения и закончить эту войну", - заявил представитель Госдепа.

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"Пасхальное перемирие": что надо знать

Как писал УНИАН, вчера во второй половине дня российский диктатор Владимир Путин в одностороннем порядке объявил о "пасхальном перемирии" с 18 часов субботы до 00 часов в ночь с воскресенья на понедельник. Это совсем не выглядело, как согласованная договоренность с украинской стороной.

Президент Владимир Зеленский на это заметил, что Украину атаковали российские дроны именно в то время, когда Путин объявлял о прекращении огня из якобы гуманитарных соображений. Чуть позже украинский лидер сделал новое заявление, в котором предложил именно то, чего Украина и США требуют от России уже больше месяца - ввести 30-дневное перемирие, вместо 30-часового.

Однако даже пасхальное перемирие, объявленное Путиным, сами же россияне и нарушают. Хотя общая интенсивность боевых действий действительно снизилась, о полном прекращении огня речь точно не идет.

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