Россия не будет участвовать во встрече, потому что не уважает международное право и Устав ООН, заявил Ермак.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил, почему Россию не приглашают на встречу советников по национальной безопасности и политических советников, которая на этой неделе состоится в Саудовской Аравии.

Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале в ответ на призыв президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора привлечь Россию к переговорам. "Мы будем рады видеть представителей всех стран, уважающих независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, на любых встречах, посвященных имплементации формулы мира президента Владимира Зеленского", - сообщил Ермак.

Руководитель ОП добавил, что в Украине будут безгранично рады, если Запад, Восток, Юг и Север в этом формате будут совместно работать над восстановлением системы мировой безопасности."Однако - это форум ответственных государств, которые уважают международное право и Устав ООН. Поэтому России там не будет", - отметил он.

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Как сообщает Reuters, президент Мексики призвал прекратить "иррациональную" войну в Украине и привлечь представителя России к переговорам на Ближнем Востоке. Обрадор заявил, что Мексика будет участвовать во встрече в Саудовской Аравии только в том случае, если Украина и Россия одновременно будут присутствовать.

Переговоры в Саудовской Аравии: что известно

Как писал УНИАН, ранее Ермак сообщил, что вскоре состоится встреча советников по нацбезопасности и политических советников лидеров государств по реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира. Ожидается, что переговоры будут проходить 5-6 августа в Джидде.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Саудовская Аравия инициировала переговоры по Украине, на которые пригласили Украину, страны Запада, Индию и Бразилию. России в списке приглашенных нет.

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