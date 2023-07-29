Эти переговоры станут фактическим вторым раундом обсуждений мирного плана в Копенгагене.

Саудовская Аравия инициировала переговоры по Украины. На них пригласили Украину, страны Запада, Индию и Бразилию. России среди гостей не будет.

Как сообщает The Wall Street Journal, цель переговоров - укрепление международной поддержки требований Украины по установлению мира. Страну-оккупанта на эту встречу не пригласили, ведь страны Запада считают, что ее отсутствие будет способствовать консолидации международной поддержки украинского мирного плана.

Переговоры в первую очередь будут направлены на то, чтобы заручиться поддержкой плана Киева со стороны тех государств, которые еще до сих пор нейтральны в этом отношении.

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"Украина и западные официальные лица надеются, что эти усилия завершатся мирным саммитом позже в этом году, где мировые лидеры подпишут общие принципы решения войны. Они надеются, что эти принципы смогут сформировать будущие мирные переговоры между Россией и Украиной в пользу Киева", – пишет издание.

Ожидается, что переговоры состоятся 5-6 августа в Джидде. Участниками станут представитель 30 стран. По данным издания, приглашение также получили представители Индонезии, Египта, Мексики, Чили и Замбии.

Участие в мероприятии уже подтвердили Великобритания, Южная Африка, Польша и другие страны ЕС. Ожидается, что к ним присоединится и представитель США Джейк Салливан.

По данным дипломатических источников издания, Саудовскую Аравию выбрали местом проведения переговоров частично для того, чтобы попытаться убедить Китай тоже принять участие во встрече. Эр-Рияд и Пекин тоже поддерживают тесные связи.

Эти переговоры станут вторым раундом обсуждений в Копенгагене. Тогда существовал большой разрыв во взглядах между Украиной и большинством развивающихся стран относительно мирного плана Зеленского. Группа развивающихся стран дала понять, что они открыты для обсуждения общих принципов, но не подпишут план Украины.

Мирные планы по Украине

В конце февраля 2023 года Китай обнародовал свой "мирный план" в отношении Украины, предложив прекратить боевые действия и отказаться от односторонних санкций.

Впрочем, за несколько месяцев африканские страны также решили показать свои идеи по установлению мира в Украине. Кроме того, Бразилия пыталась "помирить" Киев и Москву, также к этому присоединилась ЮАР.

В то же время Украина неоднократно заявляла, что не будет вести с Россией мирных переговоров, пока вражеские войска находятся на ее территории. Киев стремится добиться победы и освободить всю свою землю от захватчиков.

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