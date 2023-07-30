Третьим этапом согласования формулы мира станет учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что следующая встреча советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств по реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира состоится вскоре в Саудовской Аравии.

Как отмечается на сайте президента, об этом Ермак сообщил в своем выступлении на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, которое состоялось в Ивано-Франковске.

Он подчеркнул, что с целью реализации формулы мира президента Украины Владимира Зеленского украинская сторона использует трехфазную структуру.

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Первая фаза - это встречи с послами, аккредитованными в Украине, которые посвящены подробному рассмотрению каждого из пунктов формулы; вторая - Украина инициирует встречи советников по национальной безопасности с целью поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана.

"Первую такую встречу мы организовали в партнерстве с датскими коллегами. Она состоялась в Копенгагене в июне. Следующая встреча состоится в скором времени. Ее будет принимать саудовский город. Мы благодарим оба королевства за лидерство и решительную поддержку украинских инициатив", - сказал Ермак.

Он также отметил, что Украина стремится привлечь как можно более широкий круг стран, которые уважают международное право и Устав ООН.

Третьим этапом согласования формулы мира, по словам руководителя ОП, станет учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года.

"Украинская Формула мира содержит десять основополагающих пунктов, внедрение которых позволит не только обеспечить мир для Украины, но и создать механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире", - отметил Ермак.

По его словам, каждый пункт формулы мира Зеленского сегодня обсуждается в индивидуальном и групповом формате с представителями более 50 стран почти на еженедельной основе.

"Мы глубоко убеждены, что именно украинский мирный план должен быть взят за основу, потому что война идет именно на нашей земле. В то же время в процессе консультаций со всеми заинтересованными сторонами мы стремимся учесть мнения и позиции, которые не противоречат ключевым принципам международного права и положениям Устава ООН", - подчеркнул Ермак.

Переговоры в Саудовской Аравии: что известно

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Саудовская Аравия инициировала переговоры по Украине. На них пригласили Украину, страны Запада, Индию и Бразилию. А вот России среди гостей не будет.

Цель этих переговоров - укрепление международной поддержки требований Украины по установлению мира. Страну-оккупанта на эту встречу не пригласили, ведь страны Запада считают, что ее отсутствие будет способствовать консолидации международной поддержки украинского мирного плана.

Переговоры, в первую очередь, будут направлены на то, чтобы заручиться поддержкой плана Киева со стороны тех государств, которые еще до сих пор нейтральны в этом вопросе.

Ожидается, что переговоры состоятся 5-6 августа в Джидде. Участниками станут представители 30 стран. Участие в мероприятии уже подтвердили Великобритания, Южная Африка, а также Польша и некоторые другие страны Евросоюза. Ожидается, что к ним присоединится и представитель США Джейк Салливан.

По данным дипломатических источников издания, Саудовскую Аравию выбрали местом проведения переговоров частично для того, чтобы попытаться убедить Китай также принять участие во встрече.

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