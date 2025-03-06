Украинское войско можно обеспечить почти всем необходимым даже без поддержки Соединенных Штатов.

После остановки военной помощи от США у Европы есть способ обеспечить Украину вооружениями быстрее и дешевле, чем это делалось до сих пор. Причем не истощая и так ограниченных собственных запасов оружия. Так называемая датская модель уже прекрасно себя зарекомендовала и может быть расширена, пишет Business Insider.

В прошлом году Дания объявила о новом плане предоставления военной помощи Украине. Его суть заключается в том, что оружие производится в самой Украине, а не поставляется из европейских запасов или от европейских производителей.

В 2024 году по этой модели были профинансированы закупки вооружений, включая артиллерийские системы и ракеты, на сумму более 550 миллионов долларов. Кроме самой Дании такой способ поддержки Киева протестировали Швеция и Исландия. В Киеве надеются, что в этом году по датской модели будет профинансировано оружия на 1 миллиард долларов.

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Как пояснил министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен, финансирование производства оружия в самой Украине вместо поставок европейского оружия имеет ряд преимуществ: оперативность доставки оружия на поле боя, значительно ниже стоимость произведенного оружия, возможность производства запчастей и технического обслуживания в самой Украине.

Поульсен отметил, что скорость, с которой Украина производит оружие, говорит о том, что Западу есть "многому поучиться". А Business Insider добавляет, что учитывая забюрократизированность и неповоротливость европейского ОПК и в условиях остановки американской помощи Украине датская модель приобретает критическое значение для поддержки украинской обороны.

Еще одним преимуществом датской модели является то, что с ней украинцы точно знают сколько оружия и когда именно они получат. "Эта неспособность планировать заранее была серьезной проблемой для украинцев. Солдаты не могли спланировать дальнейшие действия, поскольку не знали наверняка, какое оружие они получат от партнеров", - говорится в публикации.

Поульсен описал Украину как имеющую "большие производственные мощности в своих оборонных компаниях", но есть проблема. Украинские оборонные заводы способны производить оружия на 20 миллиардов долларов в год, но получают заказы только на 6 миллиардов долларов.

Военная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, на днях США остановили все поставки оружия в Украину, склоняя Киев немедленно согласиться на перемирие на тех условиях, которые выставит Дональд Трамп вместе с "другом Владимиром". По словам инсайдеров, Трамп хочет сам решать, что именно Украина должна сделать, чтобы показать свою "серьезную настроенность" на мирные переговоры.

На этом фоне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс может полностью обеспечить потребности государства в артиллерии. Речь идет, в частности, о боеприпасах калибра 155-мм, 105-мм и 122-мм. Также украинский ОПК "почти полностью" обеспечивает потребности Вооруженных сил в минах для минометов.

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