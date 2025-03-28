Западный мир стоит на пороге крупнейшей дипломатической катастрофы нашего времени, говорится в публикации.

Путин и Трамп подводят Европу к геополитической катастрофе, а Украину к значительному ограничению ее суверенитета. В частности речь идет об отмене санкций против России и экспроприации украинских ресурсов, пишет британская The Telegraph.

Автор публикации отмечает, что новая версия соглашения об украинских полезных ископаемых, переданная американцами в Киев на этой неделе, фактически закрывает Украине путь в ЕС и ставит под контроль США значительную часть украинской экономики. Одновременно с этим Вашингтон и Москва работают над демонтажем системы западных санкций против России.

The Telegraph в частности ссылается на публикацию немецкой газеты Bild, которая в начале марта писала, что в Швейцарии американцы и россияне уже несколько недель ведут переговоры о восстановлении газопровода "Северный поток 2". Россия получит восстановление газового экспорта в Европу, а США получат часть собственности в газопроводе и будут зарабатывать на прокачке российского газа.

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Следующим шагом в направлении дипломатической катастрофы для Запада стали последние переговоры России и США в Саудовской Аравии. По итогам встречи Вашингтон согласился помочь России возобновить экспорт ее сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. При этом россияне хотят, чтобы Запад вообще отменил все санкции против этого сегмента российской экономики, включая восстановление доступа к платежной системе Swift для "Россельхозбанка".

Впрочем, наибольшую угрозу The Telegraph видит в том, что весь режим европейских санкций против России сейчас находится в заложниках Венгрии и Словакии, чьи руководители лояльны и к Путину, и к Трампу. В июле ЕС должен в очередной раз проголосовать за продление еще на полгода всех введенных против РФ санкций. Поскольку в ЕС голосования проводятся по принципу консенсуса, достаточно, чтобы хотя бы одна страна проголосовала против, и решение не будет принято. Тогда все санкции ЕС против РФ автоматически прекратят действие, и Москва сразу сможет забрать свои 200 миллиардов евро, замороженные в Европе.

"Сейчас все доказательства свидетельствуют о том, что корпорация Trump & Putin - это абсолютно гармоничное совместное предприятие", - резюмирует автор публикации.

Санкции против России

Как писал УНИАН, после скандальных переговоров России и США в Саудовской Аравии, по итогам которых американцы якобы согласились разблокировать российский сельхозэкспорт, лидеры европейских государств выступили с рядом заявлений. Они раскритиковали саму идею снятия санкций с РФ до окончания войны и заверили, что Европа точно не пойдет на этот шаг.

Сегодня стало известно, что Евросоюз даже работает над новым, уже 17-м по счету пакетом санкций против России. Но процесс пока находится еще на ранней стадии.

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