Уиткофф в ходе визита в Москву намерен "убедить" Россию подписать соглашение о прекращении огня в Украине.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц поговорил по телефону с российским коллегой, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос журналистов о прекращении огня в Украине. Об этом пишет "Голос Америки".

"Украинцы согласились на прекращение огня. Украинцы согласились на мирный план, который был предложен вчера в Саудовской Аравии госсекретарем и нашим советником по национальной безопасности, с которым я только что поговорила. Он сообщил мне, что сегодня он поговорил по телефону со своим российским коллегой. Команда президента продолжает работать", - сообщила Левитт.

Она также добавила, что "как все знают, [Стив] Уиткофф [спецпосланник президента США на Ближнем Востоке] отправляется в Москву позже на этой неделе".

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"Мы призываем россиян подписать этот план", - сказала Левитт.

Отмечается, что Уиткофф в ходе визита в Москву намерен "убедить" Россию подписать соглашение о прекращении огня в Украине.

Источники сообщают, что Уолтц говорил с Сергеем Шойгу в телефонном режиме и обсуждали в том числе вопрос прекращения огня в Украине.

Пресс-секретарь не стала отвечать на вопрос, планирует ли Трамп провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По ее словам, если это произойдет, президент об этом сообщит.

Переговоры по миру в Украине

Президент США Дональд Трамп сказал, что получил "позитивные сообщения" о возможном прекращении огня и что представители США направляются в Россию для обсуждения 30-дневного перемирия в войне с Украиной. Он отметил, что рассчитывает на прекращение огня, однако на данный момент это зависит от России.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Соединенные Штаты в среду свяжутся с российской стороной и обсудят вопрос о30-дневном прекращении огня и шаги к завершению конфликта.

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