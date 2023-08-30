Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами, обещая расширить свое сотрудничество.

В Белом доме, Соединенные Штаты обеспокоены тем, что переговоры по оружию между Россией и Северной Кореей активно продвигаются.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил на брифинге, что министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Северную Корею пытался убедить Пхеньян продать России артиллерийские боеприпасы, пишет Reuters.

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами, обещая расширить свое сотрудничество. Соединенные Штаты располагают разведданными, указывающими на то, что еще одна группа российских чиновников отправилась в Пхеньян после визита министра обороны.

Видео дня

Сотрудничество Северной Кореи и России - подробрости

Ранее Вашингтон предупреждал, что Северная Корея может предоставить больше оружия России, чьи войска вторглись на Украину в феврале 2022 года. Это война, против которой яростно выступают Соединенные Штаты и их европейские союзники, а Москва называет "специальной военной операцией".

Ранее в этом месяце Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех организаций, которые они обвинили в причастности к сделкам по оружию между Северной Кореей и Россией.

Кирби сказал, что Северная Корея поставила в Россию пехотные ракеты и ракеты в прошлом году, и с тех пор Москва пытается приобрести дополнительные боеприпасы.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что... КНДР продолжает рассматривать вопрос об оказании военной поддержки российским вооруженным силам в Украине", - сказал Кирби, имея в виду Северную Корею и ссылаясь на "новую информацию" о том, что такие переговоры продвигаются.

По словам Кирби, в рамках потенциальных сделок Россия получит боеприпасы, которые военные планируют использовать против Украины. Сделки могут также включать сырье, которое поможет российской оборонно-промышленной базе.

"Мы призываем КНДР прекратить переговоры по оружию с Россией и соблюдать взятые на себя Пхеньяном публичные обязательства не поставлять и не продавать оружие России", - заявил Кирби.

В ООН посол США Линда Томас-Гринфилд выступила с заявлением от имени США, Японии, Южной Кореи и Великобритании о том, что любые сделки по оружию между Россией и Северной Кореей нарушат резолюции Совета Безопасности ООН.

Вас также могут заинтересовать новости: