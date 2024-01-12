Подоляк отметил, что "замораживание войны" не решит никаких проблем как для Украины, так и для Запада.

В СМИ появились сообщения о проведении "тайной встречи" США и союзников с Украиной относительно мирного плана, где Киев хотел заручиться поддержкой своих условий для проведения переговоров с Россией. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал эти слухи.

В эфире "24 канала" он подчеркнул, что Россия активно вкладывается в военное производство, а также увеличит армию 2,5 – 3,5 миллиона. В случае замораживания войны, РФ использует полученный опыт и станет втрое мощнее.

"Люди это осознают или нет? Или они думают, что можно будет приехать в Москву и ходить себе по Красной площади? Нет, этого не осознают, и поэтому эти все разговоры о каких-то "тайных встречах" – это абсолютно фикция. Нет никаких тайных встреч. Не может Украина в них участвовать, об этом президент неоднократно говорил", – подчеркнул Подоляк.

При этом Подоляк отметил, что "замораживание войны" не решит никаких проблем как для Украины, так и для Запада. Вокруг России будут сплачиваться другие страны.

"Когда кто-то говорит о заморозке конфликта, точно ли понимает, что это такое? На каких условиях? И кто будет в выигрыше? Если нет, то тогда пусть бы объяснили, зачем об этом постоянно говорят? Потому что Россия не предлагает заморозку конфликта на чьих-то условиях. Она предлагает "оперативную паузу" в виде заморозки войны, для того, чтобы подготовиться к следующим этапам", – отметил Подоляк.

Что предшествовало

На днях издание Bloomberg сообщило, что в прошлом месяце состоялась секретная встреча между Украиной, ее союзниками по G7 и представителями стран Глобального Юга по мирному плану. Она якобы имела место в 16 декабря в Саудовской Аравии.

Отмечалось, что там обсуждали "Формулу мира" и планы по продвижению процесса мирного урегулирования, а также принципы потенциального взаимодействия с Россией в будущем. По информации издания, во встрече приняли участие представители Индии, Саудовской Аравии и Турции, в то же время Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты своих переговорщиков не прислали.

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