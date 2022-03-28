Лиз Трасс заявила, что президент РФ Владимир Путин не должен выиграть от войны в Украине.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что президент Российской Федерации Владимир Путин не должен выиграть от нападения на Украину. Она отметила, что нельзя допустить сдачи интересов Украины в ходе переговоров.

Об этом пишет на Reuters.

"Мы помним непростое урегулирование 2014 года, которое не смогло обеспечить Украине прочную безопасность. Путин просто вернулся за новым. Вот почему мы не можем позволить ему выиграть от этой ужасающей агрессии", - заявила Трасс.

По ее словам, Украина не должна быть продана во время переговоров с РФ, а Путин не должен выиграть от нападения на Украину.

"Мы должны быть уверены, что любые будущие переговоры не закончатся продажей Украины или повторением ошибок прошлого", - подытожила глава МИД Великобритании.

Как ранее сообщал УНИАН, украино-российские переговоры могут начаться во вторник, 29 марта, с 10:00. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что все члены переговорной группы от Украины работают сегодня в обычном режиме.

При этом он указал, что в информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры.

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