По словам главы МИД Польши, целью Путина является достижение мира на его условиях.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что мира с РФ невозможно достичь, ведь она хочет получить выгоду от своей агрессии, поэтому, по его словам, нужно отвечать на это силой, а не уступками.

"Современная Россия ввела значительно более авторитарный режим и имеет больше политзаключенных, чем при Брежневе. В то же время начала силой менять границы. ОБСЕ была идеей стабилизации безопасности в Европе с участием России. В течение многих лет и десятилетий ОБСЕ нравилась России, потому что Россия имела в ней право вето. Однако сейчас она нарушила все предпосылки и принципы - Устав ООН и фактически созданную по ее инициативе ОБСЕ. Это приводит нас к правильному выводу, что с Россией, какой она есть сегодня, невозможно достичь мира, поскольку она хочет получить выгоду от агрессии. Поэтому отвечать на это нужно силой, а не уступками", - отметил политик в интервью Visegrad Insight.

Сикорский заверил, что целью российского диктатора Владимира Путина является достижение мира на его условиях, а именно капитуляции Украины, а лучше, "всего Запада".

Видео дня

"На это есть три ответа. Можно капитулировать, дать отпор агрессору или хотя бы помочь пострадавшей от агрессии стороне, чтобы агрессор сам сдался", - подчеркнул польский министр.

По его словам, в Западной Европе сейчас происходит "дерусификация" сознания политических элит.

"Больше никто не говорит о трансформации (России - УНИАН) через торговлю (с ЕС - УНИАН)", - подчеркнул Сикорский.

Последние заявления Сикорского

Также министр иностранных дел Польши заявил, что "эгоизм" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношениях с партнерами по Европейскому Союзу оставил страну изолированной и ослабленной.

"Я не вижу, как эта венгерская симметрия - расположение между Москвой и Брюсселем - увеличивает рычаги влияния Венгрии. Вместо этого она раздражает всех остальных", - отметил он.

Кроме того, Сикорский отметил, что в Европе можно создать условия для того, чтобы украинские мужчины самостоятельно возвращались в Украину. Он подчеркнул, что Украина сейчас "страдает от недостатка военных", поэтому европейские союзники должны ей в этом помочь.

Вас также могут заинтересовать новости: