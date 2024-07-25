Сикорский: Европа может заставить украинских мужчин вернуться домой

По его словам, гипотетически можно создать такие условия практически в каждой стране.

В Европе гипотетически можно создать такие условия пребывания для украинских мужчин, которые заставят их вернуться в Украину и стать на ее защиту. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью RMF24.

"Есть возможность ввести такие условия пребывания украинцев в ЕС, которые будут поощрять их к выполнению обязанности защищать свою Родину, - отметил он.

Сикорский считает, что Украина сейчас "страдает от недостатка военных", поэтому европейские союзники должны ей в этом помочь. В странах ЕС есть "сотни тысяч" потенциальных призывников, которые обязаны защищать свою Родину. Польша находится в авангарде помощи Украине в подготовке этих людей к военной службе, напомнил дипломат.

Видео дня

Ситуация с украинскими беженцами

Вторжение РФ заставило около 6,3 млн человек бежать из Украины за границу. По данным УВКБ ООН, еще 3,7 млн являются внутренне перемещенными лицами.

По оценкам Института демографии, на подконтрольной Украине территории проживает 31 миллион человек, 4,9 миллиона выехали за границу, около 5 миллионов проживают на временно оккупированных территориях. К 2025 году в Украине может остаться всего 25 миллионов человек.

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказывал, что сейчас около 6 миллионов украинцев находятся в Европе как беженцы, еще 1-2 миллиона оказались в России. По оценкам, с каждым месяцем на 100-150 тысяч растет количество тех, кто уже никогда не вернется обратно в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: